2.Lig Kırmızı Grup’ta, “Rota Kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, önceki gün konuk ettiği Adıyaman Futbol Kulübü’nü 3-0 gibi net bir skorla yenerek iç sahada kazanamama serisini sonlandırırken, şampiyonluk yolunda ise bir kez daha umut tazeledi. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilk yarının son iç saha maçında aldıkları bu galibiyeti taraftarlara armağan ederken, devamının geleceğini söyledi.

Sezon sonunda kupayı Çorum’a getireceklerine inandıklarını bir kez daha yineleyen Ahmet Yıldırım’ın açıklamaları şöyle. “ Ligde, son beş maçta oynadığımız oyunlarını karşılığını puan olarak alamamıştık. Önceki hafta Niğde deplasmanında kazanarak moral bulduk. Bu galibiyetin verdiği moralle, Adıyaman maçını kazanarak haftalardır üzdüğümüz taraftarımızı sevindirmek istiyorduk.

Öncelikle, Adıyaman maçında, soğuk havaya rağmen tribüne gelerek gönülden, coşku içinde ve bütün kalbi ile 90 dakika takımına destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi, içeride kazanamamanın verdiği strese bir de bize destek vermeye gelen taraftarımızı üzdüğümüz için buruk sevinç yaşıyorduk. Çok şükür onların desteği ile rahat bir maç kazandık ve mutluyuz. İçerideki son maçımızda aldığımız bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz.

İlk yarının son maçını Pazar günü Afyonspor ile deplasmanda oynayacağız. Allah nasip ederse, oradan da galip dönerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Hedefimizin bırakın 1. Lig’i, Süper Lig olduğunu herkes görsün. Biz büyük bir aile olduk. İnşallah bu aile sezon sonunda şampiyonluk kupası ile taraftarımızı sevindirerek 1.Lig’e çıkacak. Bunun devamı gelecek inşallah.”

(Hüseyin AŞKIN)

