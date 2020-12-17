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Çorum FK’da izin bitti

Erteleme maçlarıyla birlikte sıkı bir maç takvimine girecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde geçtiğimiz hafta Uşakspor’la deplasmanda oynanan maç sonrası futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi.

Spor 17.12.2020, 21:36 17.12.2020, 21:39
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Çorum FK’da izin bitti

Erteleme maçlarıyla birlikte sıkı bir maç takvimine girecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde geçtiğimiz hafta Uşakspor’la deplasmanda oynanan maç sonrası futbolculara verilen 4 günlük izin sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar dün akşam saatlerinde tesislerde toplanırken, 17.00’de yaptıkları antrenmanla da 23 Aralık’ta Hacettepespor’la Çorum’da oynayacakları maçın hazırlıklarına start verdiler. Antrenmana sakatlığı süren Tarık dışında tüm futbolcuların katıldığı belirtildi. Isınma ile başlayan antrenmanın topla oyun şeklinde geçtiği kaydedildi.

Çorum Futbol Kulübü, Hacettepespor maçının hazırlıklarına bugün de devam edecek.

(Spor Servisi)

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