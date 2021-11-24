Çorum FK'ya ceza geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK, geçtiğimiz Pazar günü Ankaraspor’la sahasında golsüz berabere kaldığı maçta “saha olayları” ve “çirkin ve kötü tezahürat” olmak üzere iki ihlalden dolayı PFDK’ya sevk edildi. Kırmızı-silahlı ekibe verilecek ceza PFDK’nın bugünkü toplantısında belli olacak.

Çorum FK’nın gruptaki rakiplerinden Etimesgut Belediye ve Serik Belediyespor da PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Etimesgut Belediyespor’u Vanspor maçında “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle, Serik Belediyespor’u ise Afjet Afyonspor maçında “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Sarıyer Başkanı Saffet Akkoyun da Hekimoğlu Trabzon maçında “hakaretleri” ve “talimatlara aykırı hareketi” olmak üzere iki ayrı suçtan PFDK’ya sevk edildi.

(Hüseyin AŞKIN)

