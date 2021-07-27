Çorum FK tek çalıştı

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Muhammet Fettahoğlu ve Kavanç Kaya katılmadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenmanda Hasan Küçcük ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada yapılan taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

