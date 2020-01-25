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Ayağa kalkma zamanı

Son 3 maçında yenilerek Play-Off potasındaki yerini kaybeden Çorum Futbol Kulübü, yarın düşme hattında bulunan Gümüşhanespor’la deplasmanda karşılaşacak. Oldukça zor günler geçiren ve yarınki karşılaşmayı kazanıp moral bulmak isteyen iki takım arasında Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ayağa kalkma zamanı

Son 3 maçında yenilerek Play-Off potasındaki yerini kaybeden Çorum Futbol Kulübü, yarın düşme hattında bulunan Gümüşhanespor’la deplasmanda karşılaşacak. Oldukça zor günler geçiren ve yarınki karşılaşmayı kazanıp moral bulmak isteyen iki takım arasında Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak maçı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

25 Ocak 2020 Cumartesi 01:02
Ayağa kalkma zamanı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren ancak son 3 maçını kaybederek Play-Off potasından çıkan Çorum Futbol Kulübü 20.hafta maçında yarın düşme hattındaki Gümüşhanespor karşısında kötü gidişe “dur” demeye çalışacak.

Deplasmanda aldığı 1-0’lık 1922 Konyaspor yenilgisiyle başladığı ikinci yarının ikinci maçında geçtiğimiz hafta evinde İnegölspor’a 3-1 yenilerek Play-Off potasındaki yerini averajla Bursa temsilcisine kaptıran Çorum Futbol Kulübü için yarınki Gümüşhanespor maçı çok büyük önem taşıyor. Kırmızı-Siyahlılar, Gümüşhane’den mutlak puanla dönüp kötü gidişen son vermeyi ve moral bulmayı hedeflerken, zor günler geçiren Gümüşhanespor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Geçtiğimiz hafta evinde 1922 Konyaspor’a 3-1 kaybeden Gümüşhanespor, Çorum Futbol Kulübü karşısında kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.

İki takım için de son derece kritik önem taşıyan karşılaşma yarın Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek olup, yardımcılıklarını ise Eskişehir bölgesinden Ramazan Ufuk Avdaş ile Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan yapacak. Balıkesir bölgesinden Ahmet Balkan da maçın dördüncü hakemi olacak.

Son Güncelleme: 25.01.2020 01:03
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