Aşgın’dan Yeni Çorumspor ile ilgili açıklama

Millet parkı’nda düzenlediği basın toplantısında Yeni Çorumspor ile ilgili soruları cevaplayan Başkan Halil İbrahim Aşkın, kimsenin bu konuda samimiyetlerini sorgulamasını istemediğini ifade ederek, kendisine yüklenenlere 'hodri meydan' diyorum." İfadelerini kullandı.

Kanuna göre, belediyenin amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapacağını ve gerekli desteği sağlayacağını dile getiren Aşgın, “Belediye Başkanı profesyonel spor kulüplerine başkanlık yapamaz ve yönetimde olamaz. Ben Belediye Başkanıyım, görevimi yapacağım. Çorumspor Başkanı da kendi işini. Çorum Belediyesi 2018 yılı Sayıştay raporu şöyle: Belediye’ye ait kamyoncular garajının spor kulübüne ihalesiz olarak verilmesi mümkün bulunmamakta, bu yerle ilişkin işgal ücretinin tahakkuk ettirilmesi gerekmekte, izinsiz yapılan kira sözleşmelerinin iptal edilmesi istenmektedir. İdare tarafından inşa edilen spor tesisinin spor kulübüne bedelsiz devredilmesi, mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediye’ye ait bir taşınmazın 3. şahıs olan bir spor kulübüne bedelsiz devri mümkün değildir. Halil İbrahim Aşgın bu raporlara rağmenÇorumspor’u burada bulunduramaz. Sayıştay, kamyon garajı ve tesisi ücretsiz veremezsin diyor. Biz bu tesisi babamız için yapmadık. Çorumspor kullansın diye yaptık. Halil İbrahim Aşgın yeni başkandır, yoğurt yiyişi de, tarzı da farklıdır. Ben belediye başkanı olarak kendi işimi yapacağım. Çorumspor Başkanı da kendi işini yapsın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve eski kulüp başkanı Fatih Özcan ile adaylık sürecinde bir araya geldiklerini hatırlatan Aşgın, “Bir yazıyı imzalamamı söylediler. Biz bunları CHP adayına söyledik. MHP adayına söyledik, imza atacaklarını söylediler. Sen de imza at dediler. Ben atamam dedim. Belediye’nin durumunu bilmiyorum. Halil İbrahim Aşgın için söz senettir. Bilmediğimin peşine düşmem. Bekara karı boşamak kolaydır. Nasip olur kazanırsam, Çorumspor ortak paydamızdır, yasal mevzuat çerçevesinde elimden geleni yaparım dedim. Bende dalavere yok. Kamuoyu herşeyi bilecek. Benim dönemimde böyle bir şey olmaz. Yapacaklarımı net söylerim. Oturur konuşuruz herşeyi. Eksik varsa tamamlarız. Çorumspor tartışmalarının sadece Belediye ve Aşgın üzerinden yapılması Çorumspor’u siyasete alet etmektir. Bu doğru değildir. Özcan’la ilk tanışmamda kendisinin ülkücü olduğunu, ama bu seçimlerde Özgür Kılıç’ı destekleyeceğini söyledi. Olabilir, kendi tercihidir. Saygı duyarım. Ama şu an yapılan siyasettir. Çorum Belediyesi üzerinden AK Parti’ye yapılıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yapılan eleştirilere açık olduğunu ancak hakaret ve ahlaksızlıkların yargıda hesabını tek tek soracağını dile getiren Aşgın, “Mahkemede dertlerini anlatsınlar. Burda hiçkimsenin Çorumspor üzerinden Halil İbrahim Aşgın’ın samimiyetini sorgulamaya, siyasi operasyon yapmaya hakkı yoktur. Belediye, AK Parti ve Aşgın yıpratılmak adına Çorumspor siyasete alet ediliyor. Çorumspor’u siyasete alet etmeyen birkaç isim varsa o da Halil İbrahim Aşgın’dır. Çorumspor’un siyaset malzemesi olmasını istemediğim için son maça yalnız gitmedim. Bütün siyasi parti temsilcilerini bizzat aradım ve birlikte şen şakrak gittik. Çorum tarihinde böyle bir şey yok. Oraya gittik. Tuncay Yılmaz, siyaseten bazen haklı, bazen de haksız bizi eleştiriyor. Ordaki el çarpışmamış bile siyasi malzeme yapıldı. O benim orda kardeşimdir. Çorumspor eğer Çorum’un ortak paydasıysa bu mevzuları bıraksınlar. Çorumspor bütün Çorumlular’ın. Milletvekillerimiz iktidarı ve muhalefetiyle, esnaf odası başkanlarımız, işadamlarımız nerde? Niye sadece Çorum Belediyesi ve Aşgın’ın desteği tartışılıyor? Sosyal medya üzerinden basın açıklamalarıyla, medyaya verilen birkaç röportajla, Ankara’da yapılan toplantılarla kulüp yönetilmez. Tüm herkes yöneticileri, sivil toplum kuruluşları herkes toplanacak. Eğer Çorumspor üzerinden siyaset yapmak düşünceleri yoksa, bazılarının ipini çekecekler. İpleri ellerinde tutanlar ipleri geri çekecekler. Çorum Belediyesi olarak yasal zemin içinde, ahlaki, etik kurallar içinde her türlü desteği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye üzerinden ufak kasaba politikacılığının bırakılmasını isteyen Aşgın, şunları kaydetti;

“Halil İbrahim Aşgın bir şey yapmadı diyenlere hakkımı helal etmesem, ahirette epeyi bana bir sevap yazılacak. BELTAŞ üzerinden 1 milyon 500 bin TL’lik sponsorluk anlaşması 31 Mart’tan önce Şubat ayında yapıldı. Fatih Özcan ilk görüşmemizde, 'Bu sponsorluk anlaşmasını siz imzalamadınız, ödemeyebilirsiniz' demiştir. Ama ben devlette devamlılık esastır düşüncesine sahibim. Böyle dalavere işleri sevmem. Ve onu ödeyeceğim dedim. KDV dahil 1 milyon 750 bin lira Halil İbrahim Aşgın tarafından ödenmiştir. Sosyal Yardımlaşma’ya borcumuz duruyor ama biz Çorumspor ortak paydamız diye bu ödemeyi yaptık. Ahmet Ahlatcı kıymetli bir işadamımız. 1 milyon 500 bin lira verdi diye onlarca, yüzlerce teşekkür ediliyor. Bizim üzerimize vazife olmamasına rağmen, ödemeyebileceğimiz halde ödedik. Teşekkür etmiyorsanız bari susun! Tesisleri ve otobüsleri sembolik bir bedelle ihaleye çıkacağız. Sembolik bedeli de ben karşılayacağım. Çorumspor’la ilgiliÇorumspor’un cebinden bir para çıkmayacak. Derdin ne öyleyse? Yasal zemin bu. Sayıştay’ın eleştirisini de gidereceğiz. Başkanı istifaya falan zorladığım söyleniyor. Allah’tan korkun. Asla bir dalaverinin içinde olmam. Sivil toplum kuruluşlarının başındaki isimleri belirleme hevesi içinde değilim. Ben kimseyle küskün değilim. Fatih Özcan’a da yaptıkları için teşekkür ediyorum. Peşinen hakkımı helal ediyorum ama iftira ve hakaretlere dair mahkemede görüşeceğiz. Benim umurumda değil kimin başkan olduğu. Fatih Özcan da başkan olsa başımın üstünde yeri vardır. Delegeler kime karar verirse, hepsinin başımın üzerinde yeri var. Başkanlık falan derdim yok. Bunu söyleyenler varsa iftira ediyor. Çorumspor’da başkanın kim olacağına delege karar verir. Ben oralı değilim ki. Ben tesis ve otobüslerle ilgili yapmam gerekeni yapacağım.

Yeni Stadyumla ilgili yazışma ve görüşmeler devam ediyor. Onu Çorumspor için yaptık. Yorum yapanlar ellerini vicdanlarına koysunlar. Bizim adaylık sürecimizde ilk görüşmemizde BELTAŞ’ın ödemesini tamamen yaptık. SamimiyselerÇorumspor’u bütün katmanlara yaymaya, bir üst lige çıkarmaya hep birlikte oturacağız, Vali Bey, milletvekilleri, işadamları hep birlikte oturacağız. Herkesten katkı alacağız. Bu şehir 1.5 milyonu toplayamıyor da Çorum Belediyesi’ne, Halil İbrahim Aşgın’a vuralım diyorlarsa onlar siyaset yapıyor. Çözüm düşünüyorsak bunları yapacağız. Parayla manşet attırarak alta küfürler yazsınlar diye bu samimiyetsizlik. Çorumspor Saat Kulesi gibi bizim ortak değerimiz. Onlar ne derse desinler, ne kumpas yaparsa yapsınlar ben Rabbime ve hemşehrilerime güveniyorum. Onlar istemese de biz Çorumspor’a destek olacağız. Bugüne kadar Çorumspor zarar görmesin diye konuşmadım, sustum. İstediklerini yapsınlar dedim. Onlar istemese de ben Çorumspor’a yasal mevzuat çerçevesinde yardım edeceğim. Onlar istemese de Çorumspor bir üst lige çıkacak. Hepsini çözeceğiz. Çorumspor başkanı kim olursa olsun, bütün destekleri yasal zemin içinde yapacağız. Üst liglere yükselmesinin tek çaresi tüm Çorum’un takımı olmasıdır. Tek çaresi en kısa süre içinde hepimizin, tüm Çorum’unÇorumspor davetini ilan etmeli. Nerde olursa olsun orada bir araya gelip toplantı yapmamızdır. Hepsini konuşmaya varım. Siz de samimiyseniz, varsanız, hodri meydan!”