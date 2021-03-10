Ankara'da 6 puanlık maç

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol kulübü, bugün 27.hafta maçında, play-off potasındaki Ankara Demirspor'a konuk olacak.

Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayarak play-off umutlarını artıran Çorum FK, sezonun ikinci yarısında oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan ve devrenin lideri durumundaki Ankara Demirspor karşısında mutlak puan hedefliyor. Kırmızı-siyahlılar dün yaptıkları antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya giderken, sakatlıkları bulunan Murat Türkkan, Nafican Yardımcı ve Tarık Mayhoş kadroda yer almadı. Başkent ekibinde ise sarı kart cezalısı olan Ayberk Altan bugünkü kritik maçta forma giyemeyecek.

4 maçtır yenilmeyen 36 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 9 maçtır kaybetmeyen 44 puanlı 4.sırnadaki Ankara Demirspor arasında bugün TCDD Ankara Demirspor Tesislerinde oynanacak maçta Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Saat 14.00'te başlayacak maçta Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Konya bölgesinden Hilmi Göktürk İmamoğlu ile Isparta bölgesinden Emin Barlas yapacak. Yine Konya bölgesinden Ahmet Resuloğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)

