Ada Yetik Milli Takım’da

Çorumlu sutopu oyuncusu Ada Yetik, Temmuz ayında Rusya’da düzenlenecek olan U15 Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takıma davet edildi.

ADA YETİK KİMDİR?

Çorumlu Deniz Albay Tansel Yetik ve öğretmen Nuran Özkubat Yetik’in kızları olan Ada Yetik, 2004 yılında Gölcük’te dünyaya geldi. 9.sınıf öğrencisi olan Ada Yetik, sutopu kariyerine 8 yaşında iken ODTÜ Spor Kulübü’nde başladı.

Kısa sürede büyük gelişim göstererek bir anda dikkatleri üzerine çeken Ada Yetik, ODTÜ Spor Kulübü’nün U15, U17 ve U19 takımlarında oynamaya başladı.

GOL KRALİÇESİ OLDU

ODTÜ Spor Kulübü ile 2016-2017 sezonunda U19 Bayanlar 2.Ligi’nde üçüncülük, 2017-2018 sezonunda U17 Bayanlar Bölgesel Lig şampiyonluğu, 2018-2019 Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) grup ikinciliği gibi başarılara imza attı.

MİLLİ OLDU

29 Ekim 2018’de Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Sutopu Turnuvası’nda “gol kralı” olan Ada Yetik, aynı yıl Kasım ayında U15 Milli Takımının kampına davet edildi. Başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan Ada Yetik, 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Sutopu Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ederek milli oldu.

RUSYA YOLCUSU

Geçtiğimiz 12 Mayıs’ta ODTÜ Spor Kulübü’nün büyük bayan takımına seçilen milli sporcu Ada Yetik, şimdi de Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hazırlanıyor. 7-14 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın Kirishi kentinde düzenlenecek olan U15 Bayanlar Sutopu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takım açıklandı. Kadroda, Ada Yetik de yer alıyor.

Rusya’daki Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek U15 Bayan Milli Takımı’na davet edilen sporcular ve kulüpleri şöyle: Duru Danişmend, Elif Güreli ve Naz Kendir (Galatasaray), Derin Yiğiter, Defne Narin ve İmge Azra Kuşkuş (ESTİ), Ada Yetik, Ayşegül Güngör ve Zeynep Çil (ODTÜ), Damla Ezgi Moğultay ve Gülce Şeşen (ASSK), Derin Pehlivanoğlu (Bodrum Yarımada), Melike Hazal Sağlam ve Selen Pınar (İskenderun Yüzme İhtisas)

HEDEF, A MİLLİ

Türkiye’nin gelecek vaat eden sutopu oyuncuları arasında yer alan Ada Yetik, hedefi oldukça büyük. Sutopu sporunu çok sevdiğini ifade eden Yetik, gelecekteki hedefinin A Milli Takımı’na yükselerek ayyıldızlı boneyle Türkiye’yi temsil etmek olduğunu söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)