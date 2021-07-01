Yemek hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplam 38.265 öğün sabah kahvaltısı 47.156 öğün öğle yemeği , 38.265 öğün akşam yemeği , 54.608 öğün ara öğün, 621 özel gün menüsü ile mamul yemek hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

