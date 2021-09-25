Üsküdar Emlak Müdürlüğünden araç satış ihalesi
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üsküdar Emlak Müdürlüğü 33 adet aracı açık artırma ile satacak.
33 adet aracın (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs vb.) satış ihalesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, Üsküdar Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca İhale Salonunda yapılacak.
Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklar.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|7
|15
|2. Beşiktaş
|7
|14
|3. Trabzonspor
|6
|14
|4. Hatayspor
|6
|13
|5. Fenerbahçe
|6
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|6
|11
|6. Kocaelispor
|6
|10
|7. Bandırmaspor
|6
|9
|8. Manisa FK
|6
|9
|9. Boluspor
|5
|7
|10. Samsunspor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Sevilla
|5
|11
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|6
|10
|7. Barcelona
|5
|9
|8. Real Betis
|6
|9
|9. Athletic Bilbao
|6
|9
|10. Osasuna
|6
|8
|11. Mallorca
|6
|8
|12. Villarreal
|5
|7
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Cádiz
|6
|6
|15. Elche
|6
|6
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|6
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0