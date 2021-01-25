Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait kum ocağı satılıyor
İLAN 25.01.2021, 00:38 25.01.2021, 13:39
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Deredoğan köyü sınırları içerisindeki kum ocağının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, şatış ihalesi 2 Şubat 2021 tarihi ve saat 10:30'da Karayolları 6. Bölge (KAYSERİ) Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.
İhaleye ilişkin diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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