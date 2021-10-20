TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 Demiryolu Trafik Operatörü alımı yapacak.
Personel alımına ilişkin ilan, 19-25 Ekim 2021 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanacak. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak şartı aranmaktadır. Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2