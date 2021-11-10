Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin birimlerinde giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 105 Sözleşmeli Personel alacak.

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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