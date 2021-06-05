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Sivas OSB Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alınacak

İLAN 05.06.2021, 00:43
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Sivas OSB Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesinde Prototipleme ve Tasarım Merkezinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, [email protected] mail adresine veya OSB Müdürlüğüne Özgeçmişleriyle başvurabilecek.
Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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