Osmancık Belediyesi parke taşı alacak
İLAN 13.01.2022, 00:10
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kilitli beton parke taşı, patinato karo ve antik(tarihi) görünümlü beton parke taşı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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