Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin ilgili kararları gereğince 200 (iki yüz) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Personel alımı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

