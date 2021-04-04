Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
İLAN 04.04.2021, 01:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Savunma Üniversitesi, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin ilgili kararları gereğince 200 (iki yüz) sözleşmeli personel alımı yapacak.
Personel alımı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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