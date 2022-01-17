Mersin Büyükşehir Belediye helikopter satacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki helikopteri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı teklif usulü ile satacak.

İhale, 16 Şubat 2022 tarihinde Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz adresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Helikopter satış ihalesinde muhammen bedel 1 milyon 480 bin dolar olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenler, İdare’den onay alarak helikopteri bulunduğu yer olan Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminali’nde mesai saatleri içerisinde hangar yetkilisi gözetiminde inceleyebilecek.

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