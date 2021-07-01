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Marmara Üniversitesi 70 öğretim üyesi istihdam edecek

İLAN 01.07.2021, 01:33
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Marmara Üniversitesi 70 öğretim üyesi istihdam edecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Marmara Üniversitesine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.
Marmara Üniversitesinin Akademik Personel Alım İlanına ulaşmak için tıklayınız.
 

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