Kırklareli Vize'de C Tipi mesire alanı kiraya verilecek
İLAN 25.09.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık Köyü Panayır İskelesi mevkiinde bulunan C Tipi Mesire Alanı işletilmek üzere kiraya verilecek.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne ait mesire alanının 15 yıllığına kiraya verileceği ihale 4 Ekim 2021 tarihinde İl Encümeni huzurunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
İhalede yer almak isteyen katılımcıların İhale dosyasını ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
Detaylı bilgi için ihale metnini tıklayınız.
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