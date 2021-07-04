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Karayolu işleri yaptırılacak

İLAN 04.07.2021, 00:16
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Karayolu işleri yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çankırı  İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü muhtelif asfalt kaplama işleri niteliği, türü ve miktarı: 6.1 km uzunluğundaki köy yolları asfalt yapımı işi. 3.600 ton asfalt betonu binder tabakası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 

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