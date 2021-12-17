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Kamu konutu satış ihalesi
İLAN 17.12.2021, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mardin Artuklu'da 14 adet adet kamu konutu 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.
İhale, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4. kat Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda 28 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
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|15
|22
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|21
|12. Adanaspor
|16
|20
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|16
|20
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
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|16
|7
|Takımlar
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|P
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|20
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|20
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|16
|18
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|17
|17
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|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
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|17
|10
|Takımlar
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|P
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|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
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|33
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|16
|29
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|29
|6. Rayo Vallecano
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|27
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|25
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|24
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|21
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|16
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|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
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|17
|12
|20. Levante
|17
|8