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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 subay, 712 astsubay öğrenci alıyor

İLAN 13.07.2021, 01:51 13.07.2021, 01:58
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 subay, 712 astsubay öğrenci alıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 200’ü subay, 712’si astsubay öğrenci olmak üzere toplan 912 öğrenci alacak.
Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak olup internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranılacak nitelikler, başvuru şekli ve yeri ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Adaylarda aranılacak nitelikler, başvuru şekli ve yeri ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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