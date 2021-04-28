İstanbul Okan Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Öğretim üyesi alımında aranan özel/genel şartları ve başvuru süresiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

