İstanbul Bilgi Üniversitesinden yemekhane işletme ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi, kampüs yemekhanelerinin işletme haklarının verilmesi için ihaleye çıktı.

Üniversite bünyesindeki Santralistanbul, Kuştepe ve Dolapdere kampüslerindeki yemekhanelerin işletme hakkının 60 aylığına verilmesi için düzenlenen ihale, açık artırma usulü ile 14 Eylül 2021 tarihinde Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 2/13 Eyüpsultan İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

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