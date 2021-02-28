İnfüzyon pompa seti satın alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum ili bağlı sağlık tesisi infüzyon pompa seti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale 22 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM adresinde saat 14:00'de yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ.