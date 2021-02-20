Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor.

İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.