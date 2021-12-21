Güngören Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
İLAN 21.12.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Güngören Belediyesi 105 adet gayrimenkulu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre "kapalı teklif" ile satacak.
Çinçindere Mahallesi'nde bulunan daire ve dükkanların satış ihalesi 27 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhaleye teklif vermek isteyenler istenilen belgeleri 27 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00’a kadar ihalenin yapılacağı Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. İhale bedelinin tamamı peşin olarak alınacaktır.
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