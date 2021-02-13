Et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihale usulü verilecek.

23 Şubat 2021 saat 14'te İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasının (Yeni Bina) giriş katında bulunan ihale salonunda yapılacak ihaleye katılım şartları ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.