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Çorum Belediyesi karo kauçuk zemin kaplama malzemesi satın alacak

İLAN 02.07.2021, 01:34
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Çorum Belediyesi karo kauçuk zemin kaplama malzemesi satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesine ait muhtelif parklarda kullanmak üzere montaj dahil toplam 4.500 m² renkli karo kauçuk zemin kaplama malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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