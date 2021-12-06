Çorum Belediye Başkanlığı araç kiralama hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi bünyesinde 2022 yılında saha çalışmalarında kullanılmak üzere 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim gün süreyle toplam 46 adet aracın kiralanması hiz. alım işi.4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.