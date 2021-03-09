Cnc freze tezgahı operatörü mesleğinde istihdam garantili kurs
İLAN 09.03.2021, 00:16
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Burdur İŞKUR İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğinde “CNC Freze Tezgahı Operatörü” mesleğine yönelik istihdam garantili kurs açılacak.
Kurs başlangıç tarihi, kursa katılacaklarda aranan şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
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