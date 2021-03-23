Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alımı yapacak.

Başvurularla ilgili şartlar ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz

