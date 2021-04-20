BUSKİ İnegöl Sulhiye'de su kaynağını ihale usulü ile kiraya verecek
İLAN 20.04.2021, 00:19
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Bursa İli İnegöl İlçesi, Sulhiye Mahallesinde Y: 731791 X: 4416849 ve Y: 731509 X: 4417210 Koordinatlarında Yer Alan Kaynaktan Q:1,60 lt/sn’lik Kısmının Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konuldu.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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