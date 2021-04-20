BUSKİ İnegöl Sulhiye'de su kaynağını ihale usulü ile kiraya verecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Bursa İli İnegöl İlçesi, Sulhiye Mahallesinde Y: 731791 X: 4416849 ve Y: 731509 X: 4417210 Koordinatlarında Yer Alan Kaynaktan Q:1,60 lt/sn’lik Kısmının Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konuldu.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.