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77 sözleşmeli personel alınacak

İLAN 19.01.2021, 01:44 19.01.2021, 01:49
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77 sözleşmeli personel alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca lisans, ön lisans ve sağlık meslek lisesi mezunları arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, hemşire, ebe, sağlık teknikeri (eczacı teknikeri), fizyoterapist, röntgen teknisyeni, laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan 6 Ocak 2021 itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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