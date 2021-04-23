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4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptıracak

İLAN 23.04.2021, 01:11
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4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Ütğm Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecek.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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