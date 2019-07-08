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YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI

Yerel basını yok etme sürecini başlatanlar, kesinlikle, ayakları yere basmayan, çok bildiklerini sanıp hiçbir şey bilmeyen, “kafası karışık”, dahası “ufuksuz” bürokratlar ve danışmanlar. Bu tiplerin yönlendirmesiyle, dış politikada, ekonomide, sosyal ve kültürel yaşamda hangi noktalara geldiğimiz zaten ortada.

YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI

Yerel basını yok etme sürecini başlatanlar, kesinlikle, ayakları yere basmayan, çok bildiklerini sanıp hiçbir şey bilmeyen, “kafası karışık”, dahası “ufuksuz” bürokratlar ve danışmanlar. Bu tiplerin yönlendirmesiyle, dış politikada, ekonomide, sosyal ve kültürel yaşamda hangi noktalara geldiğimiz zaten ortada.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI

Yine bu gibilerin senaryosunu yazdıkları “yandaş medya” filmi de gişede sıfır çekti. Okunmayan yığınla gazete, izlenmeyen sayısız televizyon…İnsanlar, objektif, dürüst, yapıcı gazeteleri okuyor, televizyonları izliyor. Özetle, gerçeği arıyor, toplumsal yararı gözetiyor, gelecek güzel günlerin umudunu içinde yaşatmak istiyor.

Ülkede gerçek gazeteciliği, özellikle de sağduyulu, bağımsız ve özgür yerel gazeteciliği yok ederek, nasıl büyük karanlıklara yol açacaklarının farkına varamayanlara karşı, karar vericileri ve siyaset erbabını samimiyetle uyarmaya çalışıyoruz. İyi ile kötüyü, doğru ile eğriyi, yapıcı ile yıkıcıyı birbirinden ayırmaya çağırıyoruz.

Nitekim, 5 Temmuz 2019 Cuma günü İzmir’deki tüm bölgesel ve yerel gazeteler aynı manşetle çıkarak, demokrasinin temel direklerinden birini yerinden oynatacak olan bu ciddi tehlikeye dikkat çektiler. Ekonomik bakımdan büyük sıkıntı içinde bulunan yerel gazeteler, icra ilanlarının yayın zorunluluğu kaldırılır, “borcu yoktur” kâğıdı ile ilgili uygulama yeniden ertelenmezse, kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar.

Hiçbir kuralı, kaydı, yaptırımı olmayan sosyal medya çılgınlığının ülkeyi nereye sürükleyeceği ise, ürperti veren bir soru işaretidir. ÇORUM HABER gibi ciddi, düzeyli yerel gazeteler, internet üzerinden zaten onbinlere ulaşabilmektedir; sansasyona, asparagasa sapmadan, hele de şantajcılığın karşısında dimdik durarak…

Son günlerde bazı “haber kaynakları”nın, haberlerini kamuoyu ile paylaşmada kendilerince kolaycılığa yönelmeye başladıkları da gözlenmektedir. “Sosyal medyada paylaştım, siz de oradan alıp yayınlayın!” Ne münasebet!.. Haberinizin gazetede ve gazetenin dijital platformlarında yer almasını istiyorsanız, zahmet buyurup mail atmalısınız veya haberi bir şekilde ulaştırmalısınız.

Yerel gazete sosyal medyayı takip eder, ama böyle bir dayatma, tek kelimeyle nezaketsizliktir.

Ben, 49 yıllık meslek yaşamımda, bilerek, farkında olarak kimseye saygısızlık etmedim, nezaketi hiçbir zaman elden bırakmadım. Bunu başkalarından beklemenin de hakkım olduğuna inanırım.

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