TEŞEKKÜR EDİYORUM 

Bu satırları, 2021 yılının son gününde kaleme alıyorum. Sizler, 2022’nin ilk gününde okuyor olacaksınız.

1970’in Eylül’ünde başlamıştım gazeteciliğe. Geçtiğimiz 17 Eylül’de 52. meslek yılıma girdim. Şimdi, 2022’den 1970’i çıkarınca, yıl olarak da tam 52…

Basın İlan Kurumu, “duayen gazeteci” olarak belgeselimi yaptığında da tescil etmişti “Çorum’a adanmış bir ömür”ü…Gerçekten, Çorum’a ve Çorum insanına olan sevgim, tutkum her şeyin üzerinde oldu ömrüm boyunca da, 52 yıllık gazetecilik serüvenimde de…

Kurucusu olduğum ÇORUM HABER’i yönettiğim 37 yıl boyunca ekonomik bakımdan “rahat” geçirdiğim tek bir yılımın bile olmadığı kolayca tahmin edilebilir. Gazetecilik gerçekten meşakkatli bir iş. Sevilmese asla katlanılamayacak bir meslek. Neyse ki ben, hobisi mesleği olmuş şanslı insanlardan biriydim de, hem bu nedenle, hem de yüreğime sığmayan Çorum sevgimle, insan sevgimle göğüs gerdim her güçlüğe.

2022’ye girerken, belki de şimdiye kadar olduğundan daha büyük güçlüklerin bizi beklediğini, geçen gün değerli okurlarımızla paylaştım. Bazı dostlarım olağanüstü bir duyarlılık göstererek, yanımda, yanımızda olduklarını ifade ettiler, büyük moral verdiler. Eksik olmasınlar. Zaten, bizi anlayan, arkamızda duran hemşehrilerimiz olmasa, bu düzeyde, bu nitelikte bir yerel gazeteyi bu kadar zaman ayakta tutamazdık.

Dün gazetemiz, pek çok özel günlerde olduğu gibi 40 sayfa çıktı. Daha önce üç kez 48 sayfa çıkarak yerel basın rekorunu kırmıştık. Önceden planlanabilirse, teknik bakımdan 48 sayfaya kadar çıkmak mümkün olabiliyor. Ama, son anda gelen kutlama ilanları, 40 sayfanın üzerine çıkmayı olanaksız hale getiriyor. Dün de böyle bir durum yaşadık ve tüm köşe yazılarımızı bugüne ertelemek zorunda kaldık, gerek yazarlarımızın, gerekse okurlarımızın anlayışlarına sığınarak…

Çorum’da, ÇORUM HABER’in cumhuriyet değerlerine bağlı yayın politikasını beğenmeyenler var elbette. Barışı, sevgiyi, umudu, iyilikleri, güzellikleri ve “Büyük Çorum” hayalini önceleyen çizgisini anlayamayanlar, burun kıvıranlar var.

ÇORUM HABER’in “denge unsuru” olarak, omurgalı, istikrarlı, zikzaksız çizgisini, objektif, dürüst, samimi habercilik anlayışını benimseyen ve takdir edenlerin sayısı ise çok daha fazla neyse ki.

Bunlar içinden de bir kısmı, bu gazetenin havayla-suyla yaşayamayacağının bilinci içinde, abone olarak, ilan-reklam vererek katkılarını esirgemiyorlar. Özel günlerde verilen kutlama ilanları, hem topluma bir jest, hem de gazetenin yaşamasına destek anlamına geliyor. Bir grup da var ki, “ÇORUM HABER Çorum için çok gerekli, yaşasın, ama benden bir şey beklemesin, başkaları yaşatsın” anlayışı içinde.

Birinci gruba sözümüz yok; ÇORUM HABER’i beğenmeyen insandan ne beklersiniz? Ama, üçüncü gruptan destek beklemeniz son derece doğaldır.

Bizi anlayan, Atatürk çizgisine bağlılığımızı, vatan. millet, bayrak sevgimizi, Çorum milliyetçiliğimizi, “barış, kültür-sanat ve sanayi kenti “modern Çorum” mücadelemizi takdir eden hemşehrilerime, 2022 yılının hemen başında şükran ve dostluk duygularımı iletmek istiyorum. Sağolsunlar, varolsunlar.

Ama, bizim içimizdeki insan sevgisi o kadar güçlü ki, bizi sevmeyenleri de seviyoruz. Onlara da sevgilerimizi yolluyoruz.

Güzel Çorum’umun güzel insanları, güzel yurttaşlarım, yeni yılınız kutlu olsun.

