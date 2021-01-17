“Tek amacımız şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi”

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorumlunun hak ve hukukunu korumaya, milli servete sahip çıkmaya, torpil, haksızlık ve usulsüzlüklere karşı çıkmaya devam edeceklerini bildirerek, tek amaçlarının Çorum’un gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi olduğunu vurguladı.

Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclis Grubu’nun görevi geldiğinden itibaren geçen 600 günlük sürenin genel bir değerlendirmesini yaparak, “Geçmişin bir muhasebesini yaptığımızda gündeme getirdiğimiz taleplerin yerine getirilen, yapılanların sayısı yapılmayanlardan çok. Yapılmayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

HER ŞEY ŞEFFAF OLMALI

“31 Mart'tan beri 600 gündür muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan CHP Çorum Belediyesi Meclis grubu olarak gündeme getirdiğimiz birçok talebin yerine getirilmesi bizleri mutlu etti. Biz muhalefet partisi olarak bir gün iktidar olduğumuzda şehrimize yapacağımız hizmetlerin altyapısını da oluşturan bu taleplerin hepsinin yerine getirilmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

- Hitit Festivalinin tekrar başlamasını gündeme getirdik. Festival tekrar başladı.

- Kadeş adının kent meydanına verilmesini istedik. Kadeş ismi verildi.

- Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanmasını istedik. Web Tv üzerinden canlı yayınlar başladı.

HAKSIZLIĞA, USULSÜZLÜĞE KARŞI ÇIKTIK

- Torpille, haksızlıkla personel alımına karşı çıktık. Torpilli alımları yargıya taşıdık. Kısmen personel alımında şeffaf usuller kullanılmaya başladı.

- Süs havuzlarına ve bakımlarına harcanan milyonlarca TL’ye, Çorumlunun parasının hunharca savrulmasına karşı çıktık.

- Pazarlık usulü ile ihale yapılmasına karşı çıktık. Bu usulün kullanımının azalmasını sağladık.

- Pandemi sürecinde belediye mülklerinde kiracı olan hemşehrilerimizden kira alınmamasını gündeme getirdik. Kira alımı süreç atlatılana kadar durduruldu.

- Servisçilerimizin pandemi sürecindeki sorunlarını gündeme getirdik. Kısmen çözüme kavuştu.

- İhalelerde yandaş kayırmacılığa karşı çıktık. Şeffaflık istedik. İhaleler reklam panolarından duyurulmaya başladı.

- Araç kiralamalarına karşı çıktık. Belediye kendi araçlarını satın almaya başladı. Araç alımına rağmen araç kiralamaları devam ediyor. Bunun sona ermesi için gereken takibi yapacağız.

- Bahabey mevkiine fatura ödeme merkezi istedik. Kültür merkezi bünyesinde açılışını gerçekleştirdik.

- Şehitlerimizin olduğu gün konser yaptılar. Karşı çıktık ve yanlıştan dönüldü konserler iptal edildi.

- Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenlere karşı çıktık, kınadık.

- Sayıştay raporlarını takip etmeye başladık. Raporları gündeme getirdik yapılan yanlışları gündeme taşıdık. Belediyenin borç miktarını iktidar açıklamadı biz kamuoyuna açıkladık.

- Belediye ödemelerinin günlük olarak web sitesinden kalem kalem yayınlanmasını istedik.

- Belediyenin öz malı olan arsaların hoyratça satılmasına karşı çıktık.

- 2009-2021 yılları arasında dini cemaat ve vakıflara, FETÖ’ye Çorum Belediyesi bütçesinden aktarılan para miktarlarını sorduk.

- 2018 Sayıştay raporlarındaki müdür atamaları konusunda geçmişte yapılan yanlışların bugün de aynen yapılmaya devam etmesine karşı çıktık.

- TV19 gibi belediyenin sırtındaki kamburluklara karşı çıktık.

- Belediye logo ve tabelalarına TC ibaresinin tekrar konulmasını istedik.

PANDEMİ SÜRECİNCE BELEDİYE HALKIN, ESNAFIN YANINDA OLMALI

- Esnafımızdan reklam ilan vergilerinin alınmamasını istedik, takipçisi olacağız.

- Vatandaşlarımızın su faturalarında indirim istedik takipçisi olacağız.

- Geçmişin bir muhasebesini yaptığımızda gündeme getirdiğimiz taleplerin yerine getirilen, yapılanların sayısı yapılmayanlardan çok. Yapılmayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

-Sayın Başkan’a yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Yapmadıklarını da geç te olsa yapacağına inanıyoruz. Çünkü biz halk menfaati için çalışıyoruz. CHP Meclis Grubu olarak bu da bizim karnemiz. Takdir siz kıymetli hemşerilerimizin.” (Haber Merkezi)