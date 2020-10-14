TBMM sigortacılık hizmeti alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığının 140 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve 182 adet aracın genişletilmiş kasko sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Güncel 14.10.2020, 01:38 14.10.2020, 01:44
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İhale, 4 Kasım 2020 tarihinde saat 11:00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar- Çankaya/ Ankara adresinde yapılacak.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız
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