Tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Aralık ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 181 bin 725 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,5, tavuk eti üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1, hindi eti üretimi ise yüzde 21,7 azaldı.

Türkiye’de Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 0,1, kesilen tavuk sayısı % 0,5, tavuk yumurtası üretimi % 0,6, hindi eti üretimi ise % 2,4 azaldı. Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi % 7 artarak 181 bin 725 ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı % 5,4 artarak 100 milyon 414 bin adet olurken, tavuk yumurtası üretimi de % 2,7 artarak 1,7 milyar adet oldu. Ayrıca aynı ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi % 1,8 artarak 4 bin 670 ton olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)