Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Güncel 13.04.2021, 22:20
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Kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.
Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden Tayfur Ç. idaresindeki 34 PN 4789 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Tayfur Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)
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