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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Güncel 13.04.2021, 22:20
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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.
Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden Tayfur Ç. idaresindeki 34 PN 4789 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Tayfur Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)
 

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