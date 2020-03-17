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Süt üretimi artıyor

Süt işletmelerince Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı % 8,9 artarak 806 bin 721 ton oldu.

Süt üretimi artıyor

Süt işletmelerince Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı % 8,9 artarak 806 bin 721 ton oldu.

17 Mart 2020 Salı 19:09
Süt üretimi artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Ocak dönemi süt ve süt ürünleri üretimini açıkladı. Buna göre; ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 8,9 arttı. Ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 8,7 artarak 146 bin 247 ton olarak gerçekleşti. Aynı ayda bir önceki yılın aynı ayına göre süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi ise yüzde 8,1 artarak 91 bin 983 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 14, tereyağı üretimi yüzde 5,7, inek peyniri üretimi yüzde 0,4 artarken, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 2,5, kaymak üretimi yüzde 5,3, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 10,8 ve yağsız süt tozu üretimi yüzde 12,3 azaldı.

(Bülent USLU)

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