Spor muhabiri olarak başladığımı pek kimse bilmez

Eylül 1970’te arkadaşım Fikret Berker’le birlikte Çorum Ekspres Gazetesi’nin kapısından girerken, bu meslekte yarım asrı geride bırakacağımı hayalimden bile geçiremezdim.

Hedefimde ressamlık vardı çünkü…

Spor muhabiri olarak başladım gazetede. Ama, zaten dar bir kadro vardı ve birkaç ay geçmeden 1. sayfayı yöneten, hatta -Yazı İşleri Müdürüm merhum Orhan Çöplü’nün hastalığı nedeniyle- gazetenin başyazılarını bile yazan adam durumuna gelecektim.

Çorum Ekspres ve Yeni Gün gazetelerinin birleşmesinden sonra “Çorum” adıyla yoluna devam eden gazetede de spor muhabirliği yaptım elbette, Çorumspor’un pek çok deplasmanını izledim.

Sevgili kardeşim, rahmetli Hikmet Uçar, Yeni Gün’den geliyordu, benden daha kıdemliydi ve Yazı İşleri Müdürümdü. Ama eski futbolcu, tutkulu bir futbolsever olarak sporu daha fazla seviyordu. Ve galiba, patron-üstat Aydın Kalelioğlu da, gazetecilik adına bende daha fazla gelecek veya istikrar görüyordu ki, 1. sayfayı bana yüklemişti.

Sporla ilişkim, sonraki yıllarda birkaç dönem Çorumspor yöneticiliği ile de devam etti.

Beni yakından tanıyanlar bilir; iyi bir sporseverim, Çorum’un takımını da her zaman, her şeyin üzerinde tutarım.

Çorum milliyetçiliğimin de gereğidir bu.

*

Çorum bugün tek kelimeyle “muhteşem” bir stada sahip.

Ve ÇORUM HABER’in geleneksel kuruluş yıldönümü toplu fotoğrafları, bu yıl bu şahane statta çekilmeli diye düşündüm.

Spor muhabirliğimden bahsedişim de ondan.

Belirtmeliyim ki, bu fikrimi tüm arkadaşlarım da sevinçle karşıladılar.

Çorum Futbol Kulübü’ne uğurlu gelir belki.

Önce Birinci Lige, sonra Süper Lige çıkmasını ne kadar arzu ederim, bilemezsiniz.

*

Bugün meslekte 51 yılı geride bırakıyorum, 52. yıla giriyorum.

Dile kolay.

Ama öyle müsterihim ki…

Başladığım gün ne isem, bugün de oyum.

Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı…Barışı, kardeşliği, sevgiyi her şeyin önünde tutan…Çorum’un yararları, çıkarları konusunda “ödünsüz” hiçbir mücadeleden kaçınmayan…Doğru bildiğinden şaşmayan…

Ve herkesle barışık kalmaya azami özeni gösteren…

Katıksız bir yurtsever…

Bu gazete için “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” sloganını seçen gerçek ve sevdalı bir Çorumsever…

Yıllar akıp gidiyor, ama ilkelerimiz sapasağlam yerinde duruyor şükürler olsun.

Duruşumuz hiç değişmedi ve değişmeyeceğinden de emin olabilirsiniz.

*

52. yıla girerken, önce, meslek aşkıyla bunca yılı yaşama fırsatını verdiği için Yüce Yaratan’a, sonra aileme, yakın dostlarıma, bu gazeteye omuz veren BAYTAŞ A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarına, ÇORUM HABER okurlarına, tüm hemşehrilerime minnet duygularımı sunmayı görev biliyorum.

Sağolun, varolun.