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Salih Gevenci anıldı

Ankara’nın Bahçelievler semtinde 8 Ekim 1978 yılında katledilen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler mezarları başında anıldı.

Salih Gevenci anıldı

Ankara’nın Bahçelievler semtinde 8 Ekim 1978 yılında katledilen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler mezarları başında anıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 18:42
Salih Gevenci anıldı

Saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar ve Salih Gevenci için memleketlerinde anma törenleri düzenlendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan Salih Gevenci de Çorum’da Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Mezarına kırmızı karanfillerin bırakıldığı anma töreninde bir konuşma yapan zamanın Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden Can Açıkgöz, “Onların mücadelesi bizim mücadelemizle devam ediyor. Bu arkadaşlar toplumsal mücadelenin öncüleri ve önderleriydi. Aşk olsun, bizden önce bu mücadeleyi vermiş olanlara. Aşk olsun, bu mücadele bayrağını bizden sonra devam ettirecek genç arkadaşlara” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

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