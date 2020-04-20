Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Şubat ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,3 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,4 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,3 azaldı.

(Haber Merkezi)