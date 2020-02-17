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Park halindeki otomobil yandı

Çorum’da, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı yandı. 

Park halindeki otomobil yandı

Çorum’da, park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı yandı. 

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:31
Park halindeki otomobil yandı

Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanpaşa 1. Sokak'taki bir otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeni bilinmeyen yangının, otomobilin iki ayrı noktasından başladığı belirlendi. Kullanılamaz hale gelen aracın, iki ayrı yerden yanması kundaklanma şüphesine neden oldu. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangın mahallede korkuya neden oldu. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

Son Güncelleme: 17.02.2020 15:38
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