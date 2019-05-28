Otomobil tarlaya uçtu

Alınan bilgiye göre, H.B. isimli şahıs yönetimindeki araç Çorum istikametinden Samsun istikametine seyir halinde iken sürücüsünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Kuşsaray Köyü mevkiindeki yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan C.B. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)