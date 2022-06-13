Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde Cemilbey Caddesi Hasanpaşa Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 19 FN 440 plakalı otomobil ile kuryelik yaptığı öğrenilen Kazım Ö.(38)’nün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet otomobilin üzerine çıkarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

