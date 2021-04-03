“Otizmin farkındayız ve onların yanındayız”

Tahtasız, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’ne ziyarette bulundu.

Ziyarete, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları Burhan Erdem, Kenan Sır ve Osman Soylu da katıldı.

Otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğuna dikkati çeken Tahtasız, onları değiştirmeye çalışmaktan ziyade farklılıkların kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dernek Başkanı Emine Çelen, derneklerinin beş yıldır faaliyette olduğunu ve amaçlarının otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Otizmli bir çocuğun annesi olmanın zorluklarından bahseden Çelen, “derneğimizin kurulmasında ve Mavi Umutlar Kadın Üretim Kooperatifinin açılmasındaki projelerimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)