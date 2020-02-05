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OSB yönetimi toplandı

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

OSB yönetimi toplandı

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:00
OSB yönetimi toplandı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda OSB Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan paylaşımda OSB Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Vali Çiftçi yönetiminde yapıldığı ve çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

Öte yandan Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı da Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yapıldı. Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Osmancık OSB’nin durumu ele alınarak bazı kararlar alındı.

(Haber Merkezi)

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